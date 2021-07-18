Довбик: Розумію, чому не зіграв проти Англії

Форвард Дніпра-1 і збірної України Артем Довбик пояснив, чому не взяв участі у поєдинку 1/4 фіналу Євро-2020 проти Англії (0:4).

Про це розповів сам футболіст.

"Я завжди готовий грати, якщо тренер довірить. Але скажу, що, звичайно, швидкий гол і важкий початок другого тайму дуже зіграли на руку Англії. У такій ситуації всі ми, молоді гравці збірної, розуміли, що треба вірити в наших досвідчених лідерів, підтримувати збірну.

Я розумію, чому, скажімо, я не вийшов — за такої гри штаб потребував досвіду", — вважає Довбик.