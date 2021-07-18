Головний тренер Барселони Рональд Куман хоче реабілітуватись перед фанатами іспанського клубу.

Про це розповів сам нідерландський спеціаліст.

"Я очікую багато від цього сезону. Сподіваюся, він буде кращим, ніж попередній. І це залежить від нашої команди. Клуб працює над багатьма речима, але мета завжди максимальна.

Ми клуб, який намагається грати добре, привабливо. Але ще ми несемо відповідальність за досягнення важливих результатів, чого і збираємося досягти за допомогою уболівальників", – розповів Куман.