Три телеканали борються за право показати матчі Ворскли у Лізі конференцій

Декілька телеканалів ведуть перемовини щодо трансляції єврокубкових баталій Ворскли

Setanta Sports, MEGOGO і Спорт 1 ведуть переговори з Ворсклою щодо трансляції матчів клубу у кваліфікації Ліги конференцій.

Про це повідомляє vorskla.poltava.ua.

У списку немає каналів Футбол 1,2,3, але джерело говорить про їх можливе включення в боротьбу за телеправа.

Ворскла у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій буде грати проти команди КуПС з Фінляндії. Матчі відбудуться 22 липня в Фінляндії і 29 липня у Полтаві.

Раніше, Ворскла представила нову форму на сезон 2021/22.