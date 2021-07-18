Нападник Баварії став трансферною ціллю Челсі

Кінгслі Коман став трансферною ціллю Челсі

Керівництво Челсі спробує поборотись за нападника Баварії Кінгслі Комана.

Про це повідомляє L'Equipe.

Лондонці готові запропонувати чемпіону Німеччини взамін свого форварда Каллум Гадсон-Одоя з вагомою доплатою. 20-річний англієць не входить у плани Томаса Тухеля на наступний сезон.

Трансферу можуть посприяти труднощі у перемовинах Баварії та Комана щодо продовження контракту, який завершується влітку 2023-го. У минулому сезоні Бундесліги Кінгслі провів 29 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та 10-ма асистами. Каллум в АПЛ зіграв 23 поєдинки (2 голи та 3 асисти).

Нагадаємо, Челсі запропонував Ювентусу 100 млн за К'єзу.