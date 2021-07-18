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Нападник Баварії став трансферною ціллю Челсі

Вчора 21:57 297 0
Кінгслі Коман став трансферною ціллю Челсі
Нападник Баварії став трансферною ціллю Челсі
Фото - gettyimages
#Коман, #Челсі, #Баварія

Джерело - football24.ua.

Керівництво Челсі спробує поборотись за нападника Баварії Кінгслі Комана.

Про це повідомляє L'Equipe.

Лондонці готові запропонувати чемпіону Німеччини взамін свого форварда Каллум Гадсон-Одоя з вагомою доплатою. 20-річний англієць не входить у плани Томаса Тухеля на наступний сезон.

Трансферу можуть посприяти труднощі у перемовинах Баварії та Комана щодо продовження контракту, який завершується влітку 2023-го. У минулому сезоні Бундесліги Кінгслі провів 29 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та 10-ма асистами. Каллум в АПЛ зіграв 23 поєдинки (2 голи та 3 асисти).

Нагадаємо, Челсі запропонував Ювентусу 100 млн за К'єзу.

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