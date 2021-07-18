Вест Гем здивував ціною на Ярмоленка

Андрій Ярмоленко може змінити клуб

Керівництво Вест Гема готове розлучитися з українським півзахисником Андрієм Ярмоленком.

Про це повідомляє Football Insider.

Головний тренер "молотобійців" Девід Моєс вважає, що 31-річний хавбек не відповідає рівню решти команди. До того ж продаж гравця дозволить клубу розвантажити зарплатну відомість.

Лондонці планують виручити за Ярмоленко близько 2 млн євро. Це приблизно в десять разів менше тієї суми (20 млн євро), яку клуб заплатив за його трансфер у 2018 році.

Раніше Шаблій спростував чутки про перехід Ярмоленка в турецькі клуби.