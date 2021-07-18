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Вест Гем здивував ціною на Ярмоленка

Сьогодні 19:43 1611 0
Андрій Ярмоленко може змінити клуб
Вест Гем здивував ціною на Ярмоленка
Фото - gettyimages
#Ярмоленко, #Вест Гем, #АПЛ

Джерело - isport.ua.

Керівництво Вест Гема готове розлучитися з українським півзахисником Андрієм Ярмоленком.

Про це повідомляє Football Insider.

Головний тренер "молотобійців" Девід Моєс вважає, що 31-річний хавбек не відповідає рівню решти команди. До того ж продаж гравця дозволить клубу розвантажити зарплатну відомість.

Лондонці планують виручити за Ярмоленко близько 2 млн євро. Це приблизно в десять разів менше тієї суми (20 млн євро), яку клуб заплатив за його трансфер у 2018 році.

Раніше Шаблій спростував чутки про перехід Ярмоленка в турецькі клуби.

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