 Спеція готує трансфер Коваленка | Футбол | Champion.com.ua
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Спеція готує трансфер Коваленка

Сьогодні 16:44 252 0
Віктор Коваленко може змінити клуб
Спеція готує трансфер Коваленка
#Коваленко

Джерело - sport.ua.

Півзахисник Аталанти Віктор Коваленко покине італійський клуб в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Sky Sports.

Спеція, яка в минулому сезоні фінішувала 16-тою у Серії А, зумівши зберегти прописку в елітному дивізіоні, зацікавлена ​​в підписанні українського півзахисника Аталанти Віктора Коваленка. 

Спеція вже розпочала переговорний процес з Аталантою по Коваленку, і на прийдешньому тижні очікується зустріч агента футболіста з представниками "орлят", на якій може бути досягнута згода по всіх деталях угоди.

Йдеться про орендний договір, або про повноправний трансфер джерело не конкретизує.

Раніше повідомлялося, що Коваленко перейде до Емполі на правах оренди.

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