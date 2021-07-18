Ребров: Футбол – це політика. Я дійсно носив помаранчевий браслет в часи Помаранчевої революції

Сергій Ребров підтримував Помаранчеву революцію в Україні.

Про це розповів сам колишній гравець і тренер київського Динамо.

"Я дійсно носив помаранчевий браслет, коли грав у матчах за Вест Гем в часи Помаранчевої революції в Україні. Багато людей в Лондоні підтримували цю революцію.

Було важко перебувати в Лондоні і бачити, що сталося з моїми людьми в Україні. Я висловив свою підтримку людям. Вважаю, це важливо. Це не про футбол, це моя позиція.

Багато хто говорить, що футбол поза політикою. Але моя думка, що футбол – це політика. Багато футболістів популярніші у своїх країнах, аніж політики. Думаю, я можу показати свою позицію. Мене не турбує цей епізод. Я підтримав людей, які покинули свої будинки і стояли за свободу", – сказав Ребров на подкасті Ukraine+Football.