УЄФА призначив арбітрів на матч КуПС - Ворскла

Дмитрієв буде головним арбітром зустрічі

Джерело - Чемпіон.

Білоруська бригада арбітрів буде працювати на матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій КуПС - Ворскла.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Головним арбітром буде працювати Дмитро Дмитрієв, на лініях йому допомагатимуть Денис Ємельянчіков і Антон Ігнатюк. Четвертий арбітр - Сергій Цяцурин.

Перший поєдинок між командами відбудеться 22 липня у фінському Куопіо. Стартовий свисток прозвучить о 19:00. Матч-відповідь відбудеться рівно через тиждень – 29 липня.

Відзначимо, що команди у чемпіонаті Фінляндії грають за системою весна-осінь. КуПС після 12 турів посідає друге місце в турнірній таблиці.

Раніше, Ворскла представила нову форму на сезон 2021/22.