Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі Львів святкував перемогу над тернопільською Нивою.
Контрольний матч
17 липня
Львів - Нива (Тернопіль) 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 89 Ренан
Раніше, Львів буде проводити домашні матчі УПЛ на Арені Львів.
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Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі Львів святкував перемогу над тернопільською Нивою.
Львів - Нива (Тернопіль) 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 89 Ренан
Раніше, Львів буде проводити домашні матчі УПЛ на Арені Львів.