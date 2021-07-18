Єдиний гол у матчі забив Ренан

Джерело - Чемпіон.

У контрольному матчі Львів святкував перемогу над тернопільською Нивою.

Контрольний матч

17 липня

Львів - Нива (Тернопіль) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 89 Ренан

Раніше, Львів буде проводити домашні матчі УПЛ на Арені Львів.