Джерело - Чемпіон.
Полісся здобуло мінімальну перемогу над Аланьяспором у контрольному матчі.
Контрольний матч
17 липня
Полісся - Аланьяспор 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 46 Чередниченко
Раніше Металіст знищив Тростянець.
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Джерело - Чемпіон.
Полісся здобуло мінімальну перемогу над Аланьяспором у контрольному матчі.
Контрольний матч
17 липня
Полісся - Аланьяспор 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 46 Чередниченко
Раніше Металіст знищив Тростянець.