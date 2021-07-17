Жіру про Мілан: Моя мета - виграти кілька трофеїв

Нападник збірної Франції Олів'є Жіру став гравцем Мілана.

Форвард прокоментував свій перехід до італійського клубу.

"Моя мета - виграти кілька трофеїв. З цієї причини я граю в футбол. Я хочу перемагати знову і знову. Відчуваю себе маленькою дитиною, якій майже 35 років. У дитинстві і юності мені подобалися Жан-П'єр Папен, Андрій Шевченко і, звичайно, Паоло Мальдіні", - заявив гравець.