Жіру про Мілан: Моя мета - виграти кілька трофеїв

Джерело - Sky Sports.
Нападник збірної Франції Олів'є Жіру став гравцем Мілана.
Форвард прокоментував свій перехід до італійського клубу.
"Моя мета - виграти кілька трофеїв. З цієї причини я граю в футбол. Я хочу перемагати знову і знову. Відчуваю себе маленькою дитиною, якій майже 35 років. У дитинстві і юності мені подобалися Жан-П'єр Папен, Андрій Шевченко і, звичайно, Паоло Мальдіні", - заявив гравець.
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"Ця команда змусила мене мріяти, я також був великим шанувальником Марко ван Бастена. Мілан має багату клубну історію, тому я хотів приєднатися до клубу", - сказав француз.
Нагадаємо, Реал та Мілан проведуть товариський матч.