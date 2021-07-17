 Сассуоло відмовив Ювентусу в оренді Локателлі з викупом за 30 млн євро | Футбол | Champion.com.ua
Фото дня. Еліна Світоліна та Гаель Монфіс одружилися
Вчора 18:32 3472 6
Світоліна назвала свою ціль на Олімпіаді
Сьогодні 15:54 429
Батько Ф'юрі зробив прогноз на бій Усик - Джошуа
Сьогодні 11:40 2956
Шацьких: У Луческу залишилася та ж схема гри, що була за Хацкевича
Сьогодні 11:09 364
Калініна вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турніру WTA
Вчора 21:12 820 1
Болотніков прокоментував ситуацію з Карпатами
Вчора 18:54 1502 1
Стаховський пробився до фіналу парного турніру в Нур-Султані
Вчора 18:25 303
Стало відомо, за скільки Динамо може викупити Шкуріна
Вчора 18:08 1467
Десна відмовилася продати свого лідера за 350 тисяч євро
Вчора 17:51 3518
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Вчора 17:41 2944
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Найкращий день у моєму житті - Світоліна вперше прокоментувала своє весілля
Найкращий день у моєму житті - Світоліна вперше прокоментувала своє весілля Андрій Твердохліб
Вчора 21:56 598
Степаненко показав унікальну колекцію футболок зірок світового футболу
Степаненко показав унікальну колекцію футболок зірок світового футболу Андрій Твердохліб
Вчора 21:13 998
Ломаченко продовжує насолоджуватись відпусткою у власному готельному комплексі
Ломаченко продовжує насолоджуватись відпусткою у власному готельному комплексі Андрій Твердохліб
Вчора 20:56 3083
Відео дня. 14-річна дівчинка з Китаю має зрість 226 см, грає в баскетбол і перемагає
Відео дня. 14-річна дівчинка з Китаю має зрість 226 см, грає в баскетбол і перемагає Андрій Твердохліб
Вчора 20:20 671
У мережу потрапило відео уставки Манчіні перед фінал Євро-2020
У мережу потрапило відео уставки Манчіні перед фінал Євро-2020 Андрій Твердохліб
Вчора 19:12 1156
Фото дня. Еліна Світоліна та Гаель Монфіс одружилися
Фото дня. Еліна Світоліна та Гаель Монфіс одружилися Андрій Твердохліб
Вчора 18:32 3463 6
Зіркове фото: Маліновський зустрівся з чемпіоном світу на пляжі в Сардинії
Зіркове фото: Маліновський зустрівся з чемпіоном світу на пляжі в Сардинії Андрій Твердохліб
Вчора 17:56 6957
Фантастичний переможний гол збірної України у ворота Потругалії
Фантастичний переможний гол збірної України у ворота Потругалії Андрій Твердохліб
Вчора 17:49 2754
Після бійки кулакаками не махають: Мак-Грегор записав дивне відеозверення після поразки від Пуар'є
Після бійки кулакаками не махають: Мак-Грегор записав дивне відеозверення після поразки від Пуар'є Андрій Твердохліб
Вчора 14:56 407
Дівчина дня. Спортсменка, чемпіонка, красуня - Ганна Різатдінова
Дівчина дня. Спортсменка, чемпіонка, красуня - Ганна Різатдінова Андрій Твердохліб
Вчора 14:23 1307
Прямі трансляції
Навколо спорту

Сассуоло відмовив Ювентусу в оренді Локателлі з викупом за 30 млн євро

Сьогодні 15:25 202 0
Клуб хоче виручити з продажу 23-річного хавбека 40 мільйонів
Сассуоло відмовив Ювентусу в оренді Локателлі з викупом за 30 млн євро
#Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Сассуоло відмовив туринському Ювентусу в оренді півзахисника Мануеля Локателлі з викупом за 30 мільйонів євро.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Клуб хоче виручити з продажу 23-річного хавбека 40 мільйонів євро і знає, що таку суму готовий заплатити лондонський Арсенал.

Локателлі є пріоритетною трансферною метою Ювентуса, тому туринський клуб продовжить намагатися його підписати.

У минулому сезоні на рахунку Локателлі 34 матчі, 4 забитих м'ячі і 3 результативні передачі.

Раніше Локателлі відмовився від переходу в донецький Шахтар, бажаючи продовжити кар'єру в Серії А.

Коментарі ()