Джерело - Чемпіон.
Сассуоло відмовив туринському Ювентусу в оренді півзахисника Мануеля Локателлі з викупом за 30 мільйонів євро.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Клуб хоче виручити з продажу 23-річного хавбека 40 мільйонів євро і знає, що таку суму готовий заплатити лондонський Арсенал.
Локателлі є пріоритетною трансферною метою Ювентуса, тому туринський клуб продовжить намагатися його підписати.
У минулому сезоні на рахунку Локателлі 34 матчі, 4 забитих м'ячі і 3 результативні передачі.
Раніше Локателлі відмовився від переходу в донецький Шахтар, бажаючи продовжити кар'єру в Серії А.