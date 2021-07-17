Клуб хоче виручити з продажу 23-річного хавбека 40 мільйонів

Джерело - Чемпіон.

Сассуоло відмовив туринському Ювентусу в оренді півзахисника Мануеля Локателлі з викупом за 30 мільйонів євро.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Клуб хоче виручити з продажу 23-річного хавбека 40 мільйонів євро і знає, що таку суму готовий заплатити лондонський Арсенал.

Локателлі є пріоритетною трансферною метою Ювентуса, тому туринський клуб продовжить намагатися його підписати.

У минулому сезоні на рахунку Локателлі 34 матчі, 4 забитих м'ячі і 3 результативні передачі.

Раніше Локателлі відмовився від переходу в донецький Шахтар, бажаючи продовжити кар'єру в Серії А.