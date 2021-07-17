Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі хмельницьке Поділля завдало поразки ковалівському Колосу.
Контрольний матч
16 липня
Поділля - Колос 3:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 6 Воловик, 1:1 - 17 Петров, 2:1 - 65 Воловик, 3:1 - 85 новачок, 3:2 - 90 Нгамба
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Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі хмельницьке Поділля завдало поразки ковалівському Колосу.
Поділля - Колос 3:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 6 Воловик, 1:1 - 17 Петров, 2:1 - 65 Воловик, 3:1 - 85 новачок, 3:2 - 90 Нгамба