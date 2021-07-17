 Поділля - Колос 3:2: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Поділля - Колос 3:2. Огляд матчу

Сьогодні 12:55 286 0
У складі переможців дубль оформив Воловик
Поділля - Колос 3:2. Огляд матчу
#Поділля, #Колос

Джерело - Чемпіон.

У контрольному матчі хмельницьке Поділля завдало поразки ковалівському Колосу.

Контрольний матч
16 липня

Поділля - Колос 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 6 Воловик, 1:1 - 17 Петров, 2:1 - 65 Воловик, 3:1 - 85 новачок, 3:2 - 90 Нгамба

Раніше Колос зіграв внічию зі СК Дніпро-1.

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