Мбаппе просить, щоб Реал натиснув на ПСЖ

Джерело - sport.ua.
Форвард ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе сподівається, що керівництво мадридського Реала зробить рішучі кроки для його придбання.
Про це повідомляє AS.
22-річний гравець просить керівництво вершкових зробити конкретні дії. Зокрема, Кіліан хоче, щоб мадридський клуб чинив тиск на ПСЖ і домігся трансферу.
Мбаппе виступає за ПСЖ з літа 2017 року. У минулому сезоні на його рахунку 42 голи і 11 асистів у 47 матчах за ПСЖ у всіх турнірах.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ готовий підвищити зарплату Мбаппе до рівня Неймара.