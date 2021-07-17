Мбаппе просить, щоб Реал натиснув на ПСЖ

22-річний форвард хоче перейти в іспанський гранд

Форвард ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе сподівається, що керівництво мадридського Реала зробить рішучі кроки для його придбання.

Про це повідомляє AS.

22-річний гравець просить керівництво вершкових зробити конкретні дії. Зокрема, Кіліан хоче, щоб мадридський клуб чинив тиск на ПСЖ і домігся трансферу.

Мбаппе виступає за ПСЖ з літа 2017 року. У минулому сезоні на його рахунку 42 голи і 11 асистів у 47 матчах за ПСЖ у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ готовий підвищити зарплату Мбаппе до рівня Неймара.