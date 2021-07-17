Барселона змушує Дембеле продовжити контракт

Джерело - sport.ua.
Каталонська Барселона змушує французького нападника Усмана Дембеле продовжити контракт.
Про це повідомляє Sport.es.
У разі відмови каталонці загрожують Дембеле залишити його поза заявкою команди, коли він відновиться після перенесеної в червні операції.
Чинна угода 24-річного форварда з Барселоною розрахована до літа 2022 року.
У минулому сезоні чемпіонату Іспанії Дембеле провів 30 поєдинків, в яких забив 6 м'ячів і зробив 3 асисти.
Дембеле пропустить чотири місяці через травму, отриману під час Євро-2020.
Раніше, Барселона може отримати захисника від Атлетіко в обміні Грізманна на Сауля.