Макаренко близький до відходу з Андерлехта

Джерело - isport.ua.
Андерлехт виставив на трансфер півзахисника збірної України Євгена Макаренка.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Українець прибув в розташування бельгійської команди після чемпіонату Європи. Зараз він тренується з основним складом.
Головний тренер команди Венсан Компані не розраховує на Макаренко в новому сезоні. Таким чином, Євген виставлений на трансфер.
Чинний контракт українця з Андерлехтом розрахований до літа 2022 року.
У минулому сезоні Макаренко виступав за Кортрейк на правах оренди. На його рахунку 30 ігор у чемпіонаті Бельгії, три голи і один гольовий пас.