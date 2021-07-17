Макаренко близький до відходу з Андерлехта

Українець в пошуках нового клубу

Андерлехт виставив на трансфер півзахисника збірної України Євгена Макаренка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Українець прибув в розташування бельгійської команди після чемпіонату Європи. Зараз він тренується з основним складом.

Головний тренер команди Венсан Компані не розраховує на Макаренко в новому сезоні. Таким чином, Євген виставлений на трансфер.

Чинний контракт українця з Андерлехтом розрахований до літа 2022 року.

У минулому сезоні Макаренко виступав за Кортрейк на правах оренди. На його рахунку 30 ігор у чемпіонаті Бельгії, три голи і один гольовий пас.