Кухаревич став гравцем французького Труа

Французький клуб представив новачка

Джерело - Чемпіон.

Український форвард Микола Кухаревич офіційно став гравцем французького Труа.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт з 20-річним українцем підписаний на 5 років, до літа 2026 року.

Фінансові умови переходу клуб не розкриває.

Відзначимо, що Труа за підсумками минулого сезону виграв Лігу 2 і пробився до елітного французького дивізіону.

Також нагадаємо, що Кухаревич є вихованцем Волині, в Рух перейшов взимку 2020 року. З того моменту за львівський клуб зіграв 24 матчі, забив 4 голи. Заграний за молодіжну збірну України (3 голи в 5 матчах).