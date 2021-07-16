Кухаревич став гравцем французького Труа

Джерело - Чемпіон.
Український форвард Микола Кухаревич офіційно став гравцем французького Труа.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт з 20-річним українцем підписаний на 5 років, до літа 2026 року.
Фінансові умови переходу клуб не розкриває.
Відзначимо, що Труа за підсумками минулого сезону виграв Лігу 2 і пробився до елітного французького дивізіону.
Також нагадаємо, що Кухаревич є вихованцем Волині, в Рух перейшов взимку 2020 року. З того моменту за львівський клуб зіграв 24 матчі, забив 4 голи. Заграний за молодіжну збірну України (3 голи в 5 матчах).