УЄФА відреагув на запит російського ЗМІ щодо розміщення на формах команд УПЛ великої емблеми УАФ

Люб'язно направляємо вас в УАФ

Зобов'язання УПЛ кожного клубу нанести на форму велику емблему УАФ є внутрішньою справою ліги.

Про це заявила пресслужба УЄФА.

"Це внутрішнє питання, яке стосується Української прем'єр-ліги. Тому ми люб'язно направляємо вас [УЄФА відповів на запит російських ЗМІ] в Українську асоціацію футболу з вашим питанням", - йдеться в коментарі УЄФА.

Нагадаємо, що за регламентом УПЛ на сезон 2021/22 тепер кожен клуб повинен нанести на ігрову форму велику емблему УАФ зі слоганами Слава Україні та Героям Слава.

Емблему розмістять на футболці спереду між логотипом клубу і логотипом виробника екіпіровки на рівні середини плеча.

Зобов'язання поширюється на матчі УПЛ, Кубку України та Суперкубку.