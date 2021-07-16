УЄФА відреагув на запит російського ЗМІ щодо розміщення на формах команд УПЛ великої емблеми УАФ

Джерело - Tribuna.com.
Зобов'язання УПЛ кожного клубу нанести на форму велику емблему УАФ є внутрішньою справою ліги.
Про це заявила пресслужба УЄФА.
"Це внутрішнє питання, яке стосується Української прем'єр-ліги.
Тому ми люб'язно направляємо вас [УЄФА відповів на запит російських ЗМІ] в Українську асоціацію футболу з вашим питанням", - йдеться в коментарі УЄФА.
Нагадаємо, що за регламентом УПЛ на сезон 2021/22 тепер кожен клуб повинен нанести на ігрову форму велику емблему УАФ зі слоганами Слава Україні та Героям Слава.
Емблему розмістять на футболці спереду між логотипом клубу і логотипом виробника екіпіровки на рівні середини плеча.
Зобов'язання поширюється на матчі УПЛ, Кубку України та Суперкубку.