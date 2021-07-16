Рух і Прикарпаття підписали меморандум про співпрацю

Договір стосується професійного та дитячо-юнацького футболу

Джерело - ФК Рух.

Рух і Прикарпаття підписали договір про співпрацю, який стосується професійного та дитячо-юнацького футболу.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Клуби проводитимуть спільні дитячі турніри та обмінюватися тренерським досвідом. Крім того, найталановитіші вихованці івано-франківського футболу зможуть спробувати свої сили в командах Руху.

Співпраця між клубами буде здійснюватися в наступних напрямках:

обмін професійними футболістами між командами клубів на правах оренди або повного переходу;

використання в інтересах двох сторін інфраструктурних об'єктів, що перебувають у власності або розпорядженні кожної зі сторін;

організація товариських матчів і турнірів із залученням до участі професійних і дитячо-юнацьких команд обох сторін;

організація і здійснення селекційної роботи, пошуку і відбору перспективних юних футболістів, їх навчання та підготовка для виступів в клубному професійному футболі і за збірні команди України різних вікових груп.

Рух закінчив минулий сезон на десятому місці Прем'єр-ліги. Прикарпатті зайняло 14-ту позицію в Першій лізі.

Нагадаємо, Рух мінімально переміг Прикарпаття в контрольному поєдинку.