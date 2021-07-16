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Болотніков прокоментував ситуацію з Карпатами

Сьогодні 18:54 337 1
Менеджер - про ситуацію у клубі
Болотніков прокоментував ситуацію з Карпатами
#Болотніков, #Карпати

Джерело - Чемпіон.

Для нових Карпат небезпечно запрошувати той же менеджмент чи гравців, брати ті ж активи (навіть нематеріальні, як соцмережі, наприклад) і без необхідності ще якось пов'язувати себе з попередниками.

Про це заявив колишній директор із стратегічного розвитку Карпат Смалійчука Сергій Болотніков.

"Те, що ми зробили і збиратись робити, не завадило б більшості клубів УПЛ, не кажучи вже про ПФЛ. Тому я дуже сподіваюсь, шо нові Карпати не повернуться до олігархічної моделі "гуляємо, поки є гроші", будуть розуміти роль вболівальників і працюватимуть в тому ж напрямку, що й ми. Це набагато важливіше, ніж те, хто саме буде цим займатись.

За певних умов я, звісно, був готовий продовжувати. Але не отримав запрошення від нових Карпат. Їхнє керівництво начебто поділяє мої цілі, а от мої методи їм не підходять. Що саме мається на увазі – я так і не зрозумів. Але жодних образ з мого боку, люди мають повне право на власне бачення, вони взагалі не були зобовязані мені щось пояснювати, тим більше запрошувати на роботу.

Це взагалі не стало для мене сюрпризом. Я ше місяць тому здогадувався, шо не лише мене, а й загалом нікого з нашої команди не буде в новому клубі. Наскільки я розумію, проблема не лише в моїх методах. Для нових Карпат небезпечно запрошувати той же менеджмент чи гравців, брати ті ж активи (навіть нематеріальні, як соцмережі, наприклад) і без необхідності ще якось пов'язувати себе з попередниками. Бо тоді можуть одразу прилетіти всі проблеми старого клубу – борги, трансферний бан, зняття очок, претензії з Кіпру чи Греції і т.д. Це доводять приклади судових розбірок інших перероджених клубів. Саме тому коментарі всіх офіційних осіб зараз максимально лаконічні, обережні і дистанційні. 

На мою думку, страх можливих проблем не відповідає масштабам реальної загрози. Ми б діяли набагато сміливіше. Але таку позицію можна зрозуміти. Сподіваюсь, це лише питання часу – коли борги погасять, олігархічне минуле перестане настільки сильно впливати на майбутнє клубу. Тому особисто я, звісно, вболіватиму за нові Карпати, залишусь патроном клубу (якщо його наважаться взяти) і буду чекати, коли їм вдасться повноцінно відновити бренд та побудувати шось круте. Якшо не буде вдаватись – буду критикувати, як усі вболівальники", - зазначив Болотніков.

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