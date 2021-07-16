Барселона хоче підписати голкіпера Наполі

Джерело - sport.ua.
Барселона шукає нового голкіпера на роль дублера Марка-Андре тер Штегена.
Про це повідомляє Goal.com.
Керівництво клубу вважає, що Норберто Нето з цією роллю не справляється.
Барселона збирається підписати голкіпера "Наполі" Давіда Оспіну. У другій половині минулого сезону він почав програвати конкуренцію Алексу Мерету.
У минулому сезоні на рахунку Оспіни 23 матчі за "Наполі" у всіх турнірах. Трансферна вартість 32-річного колумбійця оцінюється в 5 мільйонів євро, контракт діє до літа 2022 року.
Раніше, Барселона може отримати захисника від Атлетіко в обміні Грізманна на Сауля.