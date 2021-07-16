Роналду повідомив Ювентусу про своє майбутнє у клубі

Португальський футболіст Кріштіану Роналду оголосив керівництву Ювентуса, що залишається в туринському клубі.

Про це повідомляє La Gazzetta Dello Sport.

За інформацією джерела, португалець вже оголосив керівництву "Ювентуса" про намір продовжити виступи за команду. 25 липня він повернеться з відпустки, щоб почати передсезонну підготовку.

Водночас зазначається, що Кріштіану Роналду наполягає на продовженні контракту ще на один сезон. Очікується, що сторони розпочнуть переговори, коли президент Ювентуса Андреа Аньєллі повернеться з відпустки.

Раніше повідомлялося, що французький ПСЖ та англійський Манчестер Юнайтед були зацікавлені переході Роналду, але відмовилися від запрошення португальця через небажання платити йому зарплату в розмірі 31 млн євро на рік.

36-річний Кріштіану Роналду виступає за Ювентус з 2018 року. Португалець провів за туринців 133 матчі, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі.

Його контракт з туринцями розрахований до літа 2021 року.