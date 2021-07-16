УПЛ: розклад матчів другого туру

Українська Прем’єр-ліга опублікувала розклад матчів другого туру чемпіонату України.

Тур розпочнеться в п’ятницю, 30 липня, матчами ПФК Львів — Шахтар і Колос — Металіст 1925. Заключний матч туру відбудеться в понеділок, 2 серпня.

Динамо, матч якого в першому турі перенесли на невизначений термін, зіграє з Вересом у неділю, 1 серпня.

Сезон 2021-22 в Прем’єр-лізі стартує в п’ятницю, 23 липня. У першому матчі чемпіонату зіграють ПФК Львів і Маріуполь.

УПЛ. ДРУГИЙ ТУР

30 липня, п’ятниця

ПФК Львів — Шахтар — 19:00

Колос — Металіст 1925 — 21:00

31 липня, субота

Минай — Олександрія — 17:00

Чорноморець — Дніпро-1 — 19:30

1 серпня, неділя

Маріуполь — Десна — 17:00

Динамо — Верес — 19:30

Ворскла — Рух — 19:30

2 серпня, понеділок

Інгулець — Зоря — 19:30