УПЛ: розклад матчів другого туру

Українська Прем’єр-ліга опублікувала розклад матчів другого туру чемпіонату України.
Тур розпочнеться в п’ятницю, 30 липня, матчами ПФК Львів — Шахтар і Колос — Металіст 1925. Заключний матч туру відбудеться в понеділок, 2 серпня.
Динамо, матч якого в першому турі перенесли на невизначений термін, зіграє з Вересом у неділю, 1 серпня.
Сезон 2021-22 в Прем’єр-лізі стартує в п’ятницю, 23 липня. У першому матчі чемпіонату зіграють ПФК Львів і Маріуполь.
УПЛ. ДРУГИЙ ТУР
30 липня, п’ятниця
ПФК Львів — Шахтар — 19:00
Колос — Металіст 1925 — 21:00
31 липня, субота
Минай — Олександрія — 17:00
Чорноморець — Дніпро-1 — 19:30
1 серпня, неділя
Маріуполь — Десна — 17:00
Динамо — Верес — 19:30
Ворскла — Рух — 19:30
2 серпня, понеділок
Інгулець — Зоря — 19:30