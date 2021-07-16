ПСЖ пропонує 40 мільйонів за захисника Мілана

Джерело - sportarena.

ПСЖ поновив інтерес до захисника Мілана Тео Ернандеса.

За інформацією Tuttosport, парижани запропонували за 23-річного француза 40 мільйонів євро.

Видання Le Parisien стверджує, що спортивний директор ПСЖ Леонардо стежить за Ернандесом від початку цього року.

Про інтерес ПСЖ до Тео повідомляли ще минулого року: французький гранд пропонував футболісту 4,5 мільйона зарплати на рік, але той вирішив залишитися в Мілані.

У минулому сезоні Ернандес зіграв у 45 матчах россонері, забив вісім м’ячів і віддав вісім результативних передач у всіх турнірах.

Цього літа ПСЖ оформив чотири гучних трансфери, підписавши ексворотаря Мілана Джанлуїджі Доннаруму, захисників Ашрафа Хакімі, Серхіо Рамоса та півзахисника Жоржинью Вейналдума.