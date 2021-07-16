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Коноплянка назвав мету Шахтаря на сезон

Сьогодні 10:32 339 0
Коноплянка назвав мету Шахтаря на сезон

Шахтар збирається повернути чемпіонство.

У Києві порізали банери Шахтаря

Про це сказав вінгер гірників Євген Коноплянка.

"Мені більше подобається помаранчевий комплект форми. Яскравий, колір Шахтаря. Моє відновлення від травми? Якби ви бачили, як у нас на тренуваннях язик випадав, коли 40 градусів і два тренування – то нелегко. Але вже почав тренуватися в загальній групі. Відчуваю себе вже слава богу. Прагну набрати форму.

Мета на сезон? Думаю, ви розумієте самі, що ми не можемо другий рік поспіль упускати перше місце. Будемо гризти землю, щоб бути першими", – сказав Коноплянка.

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