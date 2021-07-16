Рамос: Раджу Мбаппе залишитися в ПСЖ

Серхіо Рамос сподівається, що зірка парижан Кіліан Мбаппе залишиться в команді і не перейде в Реал.

Про це сказав сам новачок ПСЖ.

ПСЖ оголосив про підписання Рамоса

"Раджу Мбаппе залишитися в ПСЖ. Не мені вирішувати, але я б хотів, щоб він залишився. Команді потрібні найкращі гравці, і він один з таких. Як і Неймар. Ми втрьох можемо багато чого досягти.

Звичайно, Реал - один з найкращих клубів світу. Можливо, найкращий, і логічно, що класні гравці хочуть перейти туди, але я сподіваюся, що Мбаппе залишиться", - сказав Рамос.