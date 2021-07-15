Ворскла дізналася свого суперника в Лізі конференцій

Джерело - Чемпіон.
Полтавська Ворскла дізналася суперника у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.
Фінський КуПС за сумою двох матчів пройшов Ноа з Вірменії - 0:1, 5:0.
Матчі Ворскли проти команди з Фінляндії відбудуться 22 і 29 липня.
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Джерело - Чемпіон.
Полтавська Ворскла дізналася суперника у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.
Фінський КуПС за сумою двох матчів пройшов Ноа з Вірменії - 0:1, 5:0.
Матчі Ворскли проти команди з Фінляндії відбудуться 22 і 29 липня.