Ворскла дізналася свого суперника в Лізі конференцій

Полтавська команда зустрінеться з фінським КуПСом

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла дізналася суперника у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

Фінський КуПС за сумою двох матчів пройшов Ноа з Вірменії - 0:1, 5:0.

Матчі Ворскли проти команди з Фінляндії відбудуться 22 і 29 липня.

Раніше Ворскла підписала захисника із Першої ліги.