 Гравці збірної України прибули на збори Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Гравці збірної України прибули на збори Динамо

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Попов і Тимчик теж були в заявці збірної на Євро, але прибули на другий збір разом з Динамо
Гравці збірної України прибули на збори Динамо
#Динамо, #Збірна України, #Євро-2020

Джерело - офіційний сайт Динамо.

7 футболістів збірної України, які грали на Євро-2020 прибули в розташування Динамо на зборах в Швейцарії.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Підопічні Андрія Шевченка дійшли до чвертьфіналу турніру. Семеро гравців киян отримали відпустку після турніру і сьогодні приїхали до Швейцарії

До Динамо приєдналися Георгій Бущан, Ілля Забарний, Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко та Віктор Циганков.

Денис Попов і Олександр Тимчик працюють з Динамо на другому зборі з першого дня, як і Томаш Кендзьора, який пропустив перший збір, також отримавши відпочинок після Євро.

Нагадаємо, Динамо розгромило Евіан у контрольному поєдинку.

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