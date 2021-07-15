Гравці збірної України прибули на збори Динамо

Попов і Тимчик теж були в заявці збірної на Євро, але прибули на другий збір разом з Динамо

Джерело - офіційний сайт Динамо.

7 футболістів збірної України, які грали на Євро-2020 прибули в розташування Динамо на зборах в Швейцарії.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Підопічні Андрія Шевченка дійшли до чвертьфіналу турніру. Семеро гравців киян отримали відпустку після турніру і сьогодні приїхали до Швейцарії

До Динамо приєдналися Георгій Бущан, Ілля Забарний, Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко та Віктор Циганков.

Денис Попов і Олександр Тимчик працюють з Динамо на другому зборі з першого дня, як і Томаш Кендзьора, який пропустив перший збір, також отримавши відпочинок після Євро.

Нагадаємо, Динамо розгромило Евіан у контрольному поєдинку.