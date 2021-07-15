Динамо цікавиться нападником збірної Хорватії

Петкович може перейти в київський клуб

Київське Динамо цікавиться форвардом загребського Динамо і збірної Хорватії Бруно Петковичем.

Про це повідомляє FanDay.

Перешкодити трансферу може ціна на футболіста. Невідомо, скільки за нього просить хорватський клуб, який викупив Петковича у Болоньї за 1 мільйон євро.

Хоч би що там було, для київського Динамо ця сума є непідйомною. Тransfermarkt оцінив футболіста в 12 мільйонів євро.

Чемпіон України планує повернутися до кандидатури форварда збірної Хорватії, якщо вдасться когось продати з нинішнього складу.

Раніше повідомлялося, що Динамо і Дженоа не можуть домовитися щодо Супряги.