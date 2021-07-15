Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо здобуло упевнену перемогу над швейцарським Сьоном у контрольному матчі.
Контрольний матч
14 липня
Сьон (Швейцарія) - Динамо (Україна) 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 24 Родрігес (пен), 0:2 - 27 Шкурін
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Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо здобуло упевнену перемогу над швейцарським Сьоном у контрольному матчі.
Контрольний матч
14 липня
Сьон (Швейцарія) - Динамо (Україна) 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 24 Родрігес (пен), 0:2 - 27 Шкурін