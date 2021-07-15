 Сьон - Динамо 0:2: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Сьон - Динамо 0:2. Огляд матчу

Сьогодні 05:54 187 0
За киян відзначилися Родрігес та Шкурін
Сьон - Динамо 0:2. Огляд матчу
#Сьон, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо здобуло упевнену перемогу над швейцарським Сьоном у контрольному матчі.

Контрольний матч
14 липня

Сьон (Швейцарія) - Динамо (Україна) 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 24 Родрігес (пен), 0:2 - 27 Шкурін

Раніше гравці Динамо влаштували баттл на тренуванні.

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