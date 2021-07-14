Минай буде грати домашні матчі УПЛ на стадіоні Авангард

Вже створено робочу групу, до якої увійшли представники влади області, Ужгорода, Федерації футболу Закарпаття, Миная і ФК Ужгорода

Джерело - офіційний сайт Миная.

Стадіон Авангард в Ужгороді залишиться домашньою ареною Миная і в новому сезоні.

Актуально: ФК Минай включено до складу УПЛ сезону 2021/22

Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.

Клуб повідомив, що вже створено робочу групу, до якої увійшли представники влади області, Ужгорода, Федерації футболу Закарпаття, Миная і ФК Ужгорода.

Мета - підготувати стадіон до матчів клубу в УПЛ з урахуванням всіх вимог згідно рекомендаційним листам і протоколів відповідних структур.

Нагадаємо, Минай переглядає Білонога.