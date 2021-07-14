 Пенальті на Стерлінгу призначений правильно, - Розетті | Футбол | Champion.com.ua
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Пенальті на Стерлінгу призначений правильно, - голова суддівського комітету УЄФА

Сьогодні 16:28 782 0
Матч між Англією і Данією судила бригада арбітрів на чолі з Данні Маккелі
Пенальті на Стерлінгу призначений правильно, - голова суддівського комітету УЄФА
#Євро-2020, #Стерлінг, #УЄФА

Джерело - ТАСС.

Пенальті у ворота збірної Данії в півфіналі Євро-2020 на вінгері Англії Рахіму Стерлінгу було призначено правильно.

Про це заявив голова суддівського комітету УЄФА Роберто Розетті.

"Ми можемо обговорювати цей момент, тому що ми абсолютно відкриті. Але пенальті був призначений правильно. Суддя бачив момент, і система відеоассістента рефері тільки підтвердила його рішення - захисник не торкнувся м'яча, але був чистий контакт з нападником", - сказав Розетті.

Матч між Англією і Данією судила бригада арбітрів на чолі з Данні Маккелі

Нагадаємо, Стерлінг увійшов у символічну збірну Євро-2020.

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