Ракицький: Я люблю Україну і віддавав всі сили за цю футболку

Захисник російського клубу розповів про те, чому його більше не викликають у національну команду

Джерело - Чемпіонат.

Український захисник Зеніту Ярослав Ракицький хотів би і зараз грати за збірну України, але його більше не викликають через перехід в російський клуб.

Про це заявив сам футболіст.