 Ракицький: Я люблю Україну і віддавав всі сили за цю футболку | Футбол | Champion.com.ua
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Ракицький: Я люблю Україну і віддавав всі сили за цю футболку

Сьогодні 10:09 87 0
Захисник російського клубу розповів про те, чому його більше не викликають у національну команду
Ракицький: Я люблю Україну і віддавав всі сили за цю футболку
#Шевченко, #Ракицький

Джерело - Чемпіонат.

Український захисник Зеніту Ярослав Ракицький хотів би і зараз грати за збірну України, але його більше не викликають через перехід в російський клуб.

Про це заявив сам футболіст.

"Я завжди чекав виклику. Але Шевченко з Павелком все вирішили. Звичайно, я хочу грати. І грав би! Так, можливо, я там гімн не співав, але на це є об'єктивні причини. І це точно не значить, що я не патріот своєї країни. Я люблю Україну. І коли грав у збірній, віддавав всі сили за цю футболку. А окремі особистості придумали про мене всяку нісенітницю. Але мені все одно, що вони думають.

В глибині душі боляче. Кожен раз дивлюся на пацанів, дуже хочу до них на поле. Я взагалі не люблю дивитися по телевізору, люблю грати. Але це життя. Вже не змінити того, що сталося. Я кар'єру в збірній закінчив.

Прикро. Але я розумію, що сталося. Все йшло від керівників федерації. Вони наговорили всім, в тому числі і Шевченко. Мене не включили кілька разів у список. І я подумав, навіщо мені чекати виклику далі? Краще піду сам", - сказав Ракицький.

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