Ракицький: Я люблю Україну і віддавав всі сили за цю футболку

Джерело - Чемпіонат.
Український захисник Зеніту Ярослав Ракицький хотів би і зараз грати за збірну України, але його більше не викликають через перехід в російський клуб.
Про це заявив сам футболіст.
"Я завжди чекав виклику. Але Шевченко з Павелком все вирішили. Звичайно, я хочу грати. І грав би! Так, можливо, я там гімн не співав, але на це є об'єктивні причини. І це точно не значить, що я не патріот своєї країни. Я люблю Україну. І коли грав у збірній, віддавав всі сили за цю футболку. А окремі особистості придумали про мене всяку нісенітницю. Але мені все одно, що вони думають.
В глибині душі боляче. Кожен раз дивлюся на пацанів, дуже хочу до них на поле. Я взагалі не люблю дивитися по телевізору, люблю грати. Але це життя. Вже не змінити того, що сталося. Я кар'єру в збірній закінчив.
Прикро. Але я розумію, що сталося. Все йшло від керівників федерації. Вони наговорили всім, в тому числі і Шевченко. Мене не включили кілька разів у список. І я подумав, навіщо мені чекати виклику далі? Краще піду сам", - сказав Ракицький.