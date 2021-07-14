Асенсіо визначився зі майбутнім у Реалі

Футболіст збірної Іспанії Марко Асенсіо хотів би продовжити грати у складі Реала наступного сезону.

Про це заявив сам футболіст.

"У мене є бажання продовжити кар'єру в Реалі. Мені хочеться і далі виступати за цей клуб.

Мені хотілося б стати легендою Реала і допомагати команді вигравати трофеї. Я є вболівальником королівського клубу з самого дитинства", - зазначив Асенсіо.