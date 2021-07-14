Асенсіо визначився зі майбутнім у Реалі

Джерело - Football Espana.
Футболіст збірної Іспанії Марко Асенсіо хотів би продовжити грати у складі Реала наступного сезону.
Про це заявив сам футболіст.
"У мене є бажання продовжити кар'єру в Реалі. Мені хочеться і далі виступати за цей клуб.
Мені хотілося б стати легендою Реала і допомагати команді вигравати трофеї. Я є вболівальником королівського клубу з самого дитинства", - зазначив Асенсіо.
Чинний контракт Асенсіо з Реалом закінчується влітку 2023 року.
У минулому сезоні чемпіонату Іспанії Марко провів 35 ігор, в яких забив п'ять голів і виконав дві гольові передачі.
Нагадаємо, Реал та Мілан проведуть товариський матч.