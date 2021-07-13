Чорноморець продовжив контракти з Мартиненком і Бугаєм

Термін продовження контрактів не відомий

Джерело - ФК Чорноморець.

Чорноморець продовжив контракти з захисником Євгеном Мартиненком та нападником Владиславом Бугаєм.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Вихованець клубу Мартиненко виступав за Чорноморець у 2011-18 роках, після чого повернувся в Одесу минулого літа. За весь час Євген зіграв у 85 матчах моряків і забив п’ять м’ячів.

Бугай перейшов в Чорноморець минулого року. У 20 матчах за клуб форвард забив три м’ячі та віддав чотири результативні передачі.

Раніше Чорноморець продовжив контракти з двома півзахисниками - Сергієм Кравченком та Бекою Вачіберадзе.