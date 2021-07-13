Інтер розірвав контракт з півзахисником

Маріу став вільним агентом

Інтер розірвав контракт з 28-річним португальським півзахисником Жоау Маріу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Тепер він, швидше за все, на правах вільного агента перейде в Бенфіку.

Інтер підписав Жоау Маріу влітку 2016 року за 40 мільйонів євро, однак хавбек не зміг проявити себе в стані міланського клубу.

Минулий сезон Маріу провів у оренді в Спортінгу, звідки і переходив в Інтер у 2016 році. На його рахунку 2 голи і 2 асисти в 34 матчах за Спортінг у всіх турнірах в сезоні 2020/2021.

Раніше, Шахтар намагався придбати захисника Інтера.