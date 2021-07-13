Спенс: Я готовий нокаутувати Пакьяо

Чемпіон світу за версіями WBC і IBF в напівсередній вазі Еррол Спенс готовий достроково завершити бій з Менні Пакьяо.

Про це заявив сам боксер.

"Не можу навіть подумати, що мене хтось нокаутує. Ми будемо обережними, усвідомлюючи, що у Пакьяо є міць. Він впустив Кіта Турмана і потряс його ударом по корпусу. Ми не забуваємо про це, але я не думаю, що він може відправити мене в нокдаун або нокаут.

У мене є навички, якими можуть нокаутувати Менні. Я буду зосереджений на перемозі в цьому бою. З початку моєї кар'єри я знаю, що коли виходиш на ринг і поспішаєш оформити нокаут, то виглядаєш недбалим і щось йде не так. Так що я працюю в своєму темпі. Якщо нокаут приходить, то треба його оформляти. Якщо ні, то потрібно здобувати перемогу", - зазначив Спенс.