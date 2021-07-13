Сарапій підписав контракт з клубом

Джерело - ФК Металіст.

Черговим новачком Металіста став колишній капітан запорізького Металурга Едуард Сарапій.

Про це повідомляє пресслужба їарківського клубу.

12 липня футболіст підписав контракт з Металістом і буде грати в команді під номером 5.

Едуард Сарапій народився 12 травня 1999 року в Запоріжжі. Футболом почав займатися у віці 6 років в школі Металурга (перший тренер - Юрій Маркін). З 11 до 17 років навчався в академії київського Динамо. Основні амплуа: центральний захисник, опорний півзахисник. Зріст - 186 см, вага - 74 кг.

На професійному рівні виступав за Металург із Запоріжжя. У його складі з 10 голами став одним з трьох найкращих бомбардирів групи Б за підсумками минулого сезону Другої ліги.

Раніше, Металіст підписав чотирьох гравців.