 Металіст підписав колишнього капітана Металурга | Футбол | Champion.com.ua
Верняєв отримав 4 роки дискваліфікації
Сьогодні 09:39 662 1
Італія та Аргентина можуть провести матч за Суперкубок світу
Сьогодні 12:09 17
Маліновського виписали з лікарні після операції
Сьогодні 08:08 1007
Англія, яку не шкода
Вчора 21:34 1115 1
Я - українець! Зірковий український тренер відмовився очолити московський Локомотив
Вчора 18:00 17710
Євро-2020. Італія - Англія: рекорди та факти
Вчора 14:47 521
Футбол переміг: Збірна Італії у драматичному матчі здобула титул чемпіона Європи
Вчора 13:10 849
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Вчора 11:32 1924
Рейтинг WTA: Калініна вперше увійшла до топ-100
Вчора 09:58 119979
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Вчора 01:35 25347
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Сумують за футболом. Чи уболівають за збірну України в окупованому Донецьку
Сумують за футболом. Чи уболівають за збірну України в окупованому Донецьку Valeriy Ruchka
11.07.2021 15:48 2795
Ребров провів перше тренування в новому клубі
Ребров провів перше тренування в новому клубі Valeriy Ruchka
11.07.2021 14:58 20962
Хоробре серце: В Шотландії журнал створив епічну обкладинку перед фіналом Євро-2020
Хоробре серце: В Шотландії журнал створив епічну обкладинку перед фіналом Євро-2020 Valeriy Ruchka
11.07.2021 13:01 1363
17 років тому Шовковський подарував Динамо перший Суперкубок України
17 років тому Шовковський подарував Динамо перший Суперкубок України Valeriy Ruchka
11.07.2021 12:21 2483
Мейвезер поставив 50 тисяч доларів на перемогу Пуар'є над Мак-Грегором
Мейвезер поставив 50 тисяч доларів на перемогу Пуар'є над Мак-Грегором Valeriy Ruchka
11.07.2021 11:22 3351
Прямі трансляції
Навколо спорту

Металіст підписав колишнього капітана Металурга

Сьогодні 09:25 684 0
Сарапій підписав контракт з клубом
Металіст підписав колишнього капітана Металурга
#Металіст, #Металург

Джерело - ФК Металіст.

Черговим новачком Металіста став колишній капітан запорізького Металурга Едуард Сарапій.

Про це повідомляє пресслужба їарківського клубу.

12 липня футболіст підписав контракт з Металістом і буде грати в команді під номером 5.

Едуард Сарапій народився 12 травня 1999 року в Запоріжжі. Футболом почав займатися у віці 6 років в школі Металурга (перший тренер - Юрій Маркін). З 11 до 17 років навчався в академії київського Динамо. Основні амплуа: центральний захисник, опорний півзахисник. Зріст - 186 см, вага - 74 кг.

На професійному рівні виступав за Металург із Запоріжжя. У його складі з 10 голами став одним з трьох найкращих бомбардирів групи Б за підсумками минулого сезону Другої ліги.

Раніше, Металіст підписав чотирьох гравців.

Коментарі ()