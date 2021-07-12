Беніто: У Динамо відчуваю себе як вдома

Хавбек Динамо Беніто готовий розглянути інші пропозиції, якщо не зможе закріпитися в київському клубі.

Про це він розповів пресслужбі клубу.

"Я завжди готовий по-максимуму допомогти команді. Якщо ж закріпитися в Динамо не вийде, ми розглянемо інші пропозиції. В Динамо я відчуваю себе як вдома. Звичайно, в команді є конкуренція, але це нормально на зборах. Ми сюди приїхали не для того, щоб заводити друзів, але все товариші по команді - це мої друзі", - сказав Беніто.