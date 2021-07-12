Барселона не хоче відпускати Грізманна в Атлетіко

Джерело - Diario Sport.
Каталонська Барселона не хоче продавати нападника Антуана Грізманн в Атлетіко.
Про це повідомляє Diario Sport.
Керівники каталонського клубу навіть не розглядають варіант з відходом француза в Атлетіко, оскільки не хочуть посилювати прямого суперника по боротьбі за титул у Ла-Лізі.
Француз знає, що Барса планує продати його, і готовий перейти в будь-який клуб, хоча Атлетіко - пріорітетний варіант для Грізманна.
Раніше з'являлася інформація, що Барселона хоче обміняти Грізманна на Сауля.