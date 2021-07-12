Динамо цікавиться форвардом з Венесуели

Джерело - Чемпiон.

Динамо має намір придбати нападника з Венесуели Еріка Раміреса.

Про це повідомив ведучий програми ТаТоТаке Андрій Сеньків.

22-річний футболіст виступає за словацький клуб ДАК 1904.

Відзначається, що Динамо пропонує за Раміреса 1,5 млн євро, ДАК хоче не менше трьох мільйонів євро. Відомо, що венесуелець міг перейти в Рубін. Можливі причини зриву трансфера - проблеми зі здоров'ям або ж агенти запросили велику комісію.

Минулого сезону в чемпіонаті Словаччини Рамірес забив 17 голів і зробив 8 гольових передач у 35 матчах. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро. В активі Раміреса один матч за національну збірну Венесуели.