Маріуполь - Полісся 3:0. Відеоогляд контрольного матчу

У контрольному матчі Маріуполь впевнено переміг житомирське Полісся.
Маріупольці здобули перемогу з рахунком 3:0.
Контрольний матч
11 липня
Маріуполь - Полісся 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 62 Кулаков, 2:0 - 86 Кащук, 3:0 - 86 Кащук
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У контрольному матчі Маріуполь впевнено переміг житомирське Полісся.
Маріупольці здобули перемогу з рахунком 3:0.
Маріуполь - Полісся 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 62 Кулаков, 2:0 - 86 Кащук, 3:0 - 86 Кащук