Педрі - найкращий молодий гравець Євро-2020

Джерело - Чемпіон.
18-річний півзахисник збірної Іспанії Педрі був визнаний найкращим молодим гравцем на Євро-2020.
Хавбек Барселони зіграв усі 6 матчів за свою команду і став одним з найкращих на турнірі за кількістю та точністю передач.
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Джерело - Чемпіон.
18-річний півзахисник збірної Іспанії Педрі був визнаний найкращим молодим гравцем на Євро-2020.
Хавбек Барселони зіграв усі 6 матчів за свою команду і став одним з найкращих на турнірі за кількістю та точністю передач.