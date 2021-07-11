Два гравці Барселони захворіли на COVID-19

Хворобу виявили у футболістів другого складу каталонської команди

Ознаки коронавірусної інфекції виявили у двох футболістів Барселони Б, яких викликали для тренувань з першою командою.

Про це повідомила пресслужба каталонського клубу.

Позитивними виявилися результати захисника Рамоса Мінга і нападника Ільяса Ахомача. Обидва футболісти ізольовані, хвороба протікає безсимптомно.

Після новини про зараження всі гравці основного складу синьо-гранатових повторно пройшли ПЛР-тестування. Нових випадків не зафіксовано.

Нагадаємо, Барселона хоче продати Брейтвейта.