Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі Інгулець зіграв внічию з болгарською командою Монтана.
Контрольний матч
10 липня
Інгулець (Україна) - Монтана (Болгарія) 2:2
Нагадаємо, Інгулець здолав Академіку у контрольному матчі.
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Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі Інгулець зіграв внічию з болгарською командою Монтана.
Інгулець (Україна) - Монтана (Болгарія) 2:2
Нагадаємо, Інгулець здолав Академіку у контрольному матчі.