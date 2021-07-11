 Інгулець - Монтана 2:2: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Інгулець - Монтана 2:2. Огляд матчу

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У складі Інгульця забитими голами відзначилися Полегенько та Козак
Інгулець - Монтана 2:2. Огляд матчу
#Інгулець, #Монтана

Джерело - Чемпіон.

У контрольному матчі Інгулець зіграв внічию з болгарською командою Монтана.

Контрольний матч
10 липня

Інгулець (Україна) - Монтана (Болгарія) 2:2

Нагадаємо, Інгулець здолав Академіку у контрольному матчі.

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