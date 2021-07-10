Іменитий італійський клуб оголошений банкрутом

У Ліворно є дев'ять днів, щоб врятуватися

Відомий італійський клуб Ліворно був оголошений банкрутом.

Про це повідомляє Football Italia.

Процедура ліквідації вже почалася. Останній шанс клубу врятуватися - до 19 липня знайти нового власника.

За свою історію Ліворно неодноразово виступав у Серії А, востаннє - в 2014 році. У 2007 році клуб дійшов до 1/16 фіналу Кубка УЄФА.

У 2020 році Ліворно вилетів в Серію С, а через рік був переведений в Серію D через фінансові проблеми. Останнім часом "Ліворно" перебував під зовнішнім управлінням.