Помер колишній нападник збірної Англії

Марінер помер у віці 65 років

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник збірної Англії Пол Марінер помер у віці 68 років.

Про це повідомила пресслужба національної команди.

Маринер виступав за збірну Англії в період з 1977 по 1985 рік. На його рахунку 35 матчів, в яких він забив 13 голів.

На клубному рівні футболіст грав в Іпсвічі, з яким виграв Кубок УЄФА (1981) і Кубок Англії (1978). Також він виступав за Плімут Аргайл, Іпсвіч Таун, Арсенал, Портсмут.

Завершивши ігрову кар'єру, Марінер тренував Плімут, американський Нью-Інгленд Революшн і канадський Торонто.