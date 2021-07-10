 Агент: Мілевський - переписаний. Всі знають, що він 1983 року народження | Футбол | Champion.com.ua
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Агент: Мілевський - переписаний. Всі знають, що він 1983 року народження

Сьогодні 17:09 1008 0
Лахтер стверджує, що форвард насправді старше свого офіційного віку
Агент: Мілевський - переписаний. Всі знають, що він 1983 року народження
#Мілевський

Джерело - eurosport.ru.

Артем Мілевський насправді старше свого офіційного віку і народився 1983 року.

Про це заявив футбольний агент Денніс Лахтер.

"Міля - це мій біль. Напевно, він не поїхав до Європи через соціум, не тих друзів вибирав. Там не тільки був Олександр Алієв. Думаю, він себе трошки переоцінив. Бог йому дав вагон здоров'я, всі знають, що Міля - косіння, на два роки Мазаний, він 1983 р.н.

З підробкою документів там була дуже знакова історія. Він уже був заграний за молодіжку Білорусі, потім чарівним чином йому поміняли футбольне громадянство, і він виявився в знаменитій збірній солянки, яку Павло Яковенко і брати Суркіси збирали по всьому Союзу.

Я не знаю, хто конкретно його переписав, але всі знають, що він 1983 року народження.

У Мілевського була реальна пропозиція від Порту, ​​це було після чемпіонату світу-2005 U-20 в Нідерландах. Його хотів Порту, ​​але тоді виїхати було неможливо - з ним продовжили контракт, через рік він реально заграв.

Тут потрібно подякувати і Мілі, і Саші Алієву, і Юрію Сьоміну, який прийшов і отримав від Суркіса повний карт-бланш", - сказав Лахтер.

Нагадаємо, Кобін хотів позбутися Мілевського.

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