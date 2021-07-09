Клуб уклав контракт із шостим літнім новачком

Джерело - Чемпіон.

Харківський Металіст 1925 уклав контракт з 25-річним бразильським півзахисником Фабіньо (Фабіо Алешандре Фрейтас де Алмейда).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Фабіньо - вихованець бразильського футболу, а саме міста Ріо-де-Жанейро (перший тренер - Леандро). У дитячих змаганнях грав за Ітаборіа Профут (Ріо-де-Жанейро) та Греміо Баруєрі (Сан-Паулу). За дорослі команди став виступати з 18-ти років. У його кар'єрі були Торреєнсе (Португалія), Васко да Гама (Бразилія), Піналновенсе (Португалія) та Терезополіс (Бразилія).

В березні 2019 року став гравцем харківського клубу та провів два поєдинки у Першій лізі, після чого перейшов до донецького "Олімпіку" (13 матчів у Прем'єр-Лізі). Останнім клубом був латвійський Вентспілс (8 матчів).

Дата народження - 7 липня 1996 г. Зріст - 184 см. Вага - 71 кг. Основна позиція - атакувальний півзахисник. У Металісті 1925 буде виступати під 70-м номером.