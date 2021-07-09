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Шахтар не відпустив Вітао на Олімпійські ігри в Токіо

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Гірники вирішили за краще залишити захисника в тренувальному таборі команди Роберто Де Дзербі
Шахтар не відпустив Вітао на Олімпійські ігри в Токіо
#Вітао, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Керівництво донецького Шахтаря прийняло рішення не відпускати в збірну Бразилії U-23 для участі в Олімпійських іграх в Токіо центрального захисника команди Вітао.

Про це повідомляє портал plantaoenfoco.com.br.

Відзначається, що після травми Габріела з лондонського Арсеналу, який був з самого початку включений в заявку команди на турнір, головний тренер бразильської збірної Андре Жардін перебував в пошуках заміни центрбека, й звернувся до Шахтаря щодо Вітао.

Після відмови гірників відпустити Вітао, Жардін викликав в команду представника Васко да Гама Рікардо Грасу.

Варто відзначити, що Олімпійські ігри не входять до когорти офіційних змагань, визнаних ФІФА, а тому відпускати футболістів на цей турнір не є обов'язковою умовою для клубів.

21-річний Вітао в минулому сезоні взяв участь в 10 поєдинках Шахтаря в українській Прем'єр-лізі.

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